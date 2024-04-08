Конференция "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

"Экономическая правда" анонсирует конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы". Во время дискуссии журналисты вместе с членами правительства и представителями международных финансовых структур обсудят насущные вызовы в восстановлении страны.

Разговор коснется вопросов первоочередности восстановления в Украине в долгосрочной перспективе, кто должен заниматься восстановлением, где найти соответствующее финансирование и еще ряд важных вопросов.

Купить билеты можно по ссылке. Мероприятие состоится в понедельник, 22 апреля 2024 года. Начало в 16:00.

Подробнее о событии:

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Восстановление страны - это не только о том, что надо сделать после победы. Уже сейчас страна нуждается в поддержке проектов восстановления энергетической, жилой, критически важной и социальной инфраструктуры, базовых услуг для наиболее уязвимых слоев населения, разминирования.

Потребности Украины на реконструкцию и восстановление оцениваются Всемирным банком в беспрецедентные 485 млрд долларов. Очевидно, что потребность в финансировании сейчас значительно превышает возможности имеющихся для Украины источников.

Соответственно, надо взвешенно и стратегически расставлять приоритеты - что первоочередно для Украины в долгосрочной перспективе? Кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или громады? Кто должен принимать ключевые решения по восстановлению? Как этот процесс сделать максимально прозрачным и понятным?

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Программа конференции:

16:10 - 16:40. Вступительный дискурс. "Фокус восстановления".

Проблемы пострадавших от войны регионов не ограничиваются разрушенными жильем и объектами инфраструктуры. На чем надо фокусироваться и что нельзя откладывать до победы? Разговор главного редактора Севгиль Мусаевой с вице-премьером по восстановлению, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

16.50 - 18.00. Панель 1. Восстановление жилья.

Какие из программ восстановления разрушенного жилья работают, какие есть успешные проекты, работают ли системы контроля для восстановления, какие у нас приоритеты в восстановлении, где может понадобиться помощь международных партнеров в будущем, кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или общины?

Модератор: Дмитрий Денков. Спикеры: Елена Шуляк, Геворг Саркисян, Александр Маркушин.

18.00 - 18.30. Перерыв, нетворкинг.

18.30- 19.20. Панель 2. Источники для восстановления.

Каким ресурсом Украина владеет для восстановления сегодня, каковы основные источники, возможно ли расширить финансирование в будущем, на что Украина может рассчитывать и какие юридические пути ищет бизнес для компенсации потерь и восстановления.

Спикеры: Александра Азархина, Матео Патроне, Жан Эрик де Загон, Оле Эгберг Миккельсен, Ирина Мудра.

19.30 - 20.40. Панель 3. Восстановление инфраструктуры.

На чем в восстановлении инфраструктурных объектов фокусируются государство и бизнес, что было создано за время большой войны, какую роль это играет, и на чем надо сосредоточиться в будущем.

Модератор: Владимир Ланда. Спикеры: Мустафа Найем, Юрий Васьков, Татьяна Скрипка.

Генеральным партнером события является Группа Метинвест, а также компании ДТЭК, "Интергал-Буд" и FAVBET Foundation.

Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.