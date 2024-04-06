На Херсонщине враг попал в агропредприятие, а в Запорожье изуродовал промышленные здания
В ночь на субботу враг попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине: пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Перед рассветом россияне ударили ракетами по Запорожью: пострадала промышленность региона.
Источник: Силы обороны юга, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Детали: В Запорожье изуродованы производственные здания. Загорелся пожар.
Предварительно, люди невредимы. Последствия атаки и тип ракет уточняются.
Федоров добавил, что враг повредил мелитопольский дом в Запорожье. Открытое пространство помощи "Именно здесь": "Это место, где в течение почти двух лет команда Мелитополя помогает десяткам тысячам переселенцев из оккупации".
Около 5 часов продолжалась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в операционной зоне юга.
Враг атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с южного направления.
14 дронов удалось уничтожить: 7 на Херсонщине, по 3 на Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 - на Николаевщине.