На Херсонщине враг попал в агропредприятие, а в Запорожье изуродовал промышленные здания

В ночь на субботу враг попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине: пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Перед рассветом россияне ударили ракетами по Запорожью: пострадала промышленность региона.

Источник: Силы обороны юга, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В Запорожье изуродованы производственные здания. Загорелся пожар.

Предварительно, люди невредимы. Последствия атаки и тип ракет уточняются.

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Федоров добавил, что враг повредил мелитопольский дом в Запорожье. Открытое пространство помощи "Именно здесь": "Это место, где в течение почти двух лет команда Мелитополя помогает десяткам тысячам переселенцев из оккупации".

Около 5 часов продолжалась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в операционной зоне юга.

Враг атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с южного направления.

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14 дронов удалось уничтожить: 7 на Херсонщине, по 3 на Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 - на Николаевщине.

Украинская правда