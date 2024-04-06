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На Херсонщині ворог влучив у агропідприємство, а у Запоріжжі понівечив промислові будівлі

Субота, 6 квітня 2024, 10:00 - Українська правда

У ніч на суботу ворог поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині: пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали. Перед світанком росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждала промисловість регіону. 

Джерело: Сили оборони півдня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: У Запоріжжі понівечено виробничі будівлі. Зайнялась пожежа. 

Попередньо, люди неушкоджені. Наслідки атаки і тип ракет уточнюються.

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Федоров додав, що ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі. Відкритий простір допомоги "Саме тут": "Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисячам переселенців з окупації". 

Близько 5 годин тривала напружена бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони в операційній зоні півдня.

Ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку. 

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14 дронів вдалось знищити: 7 на Херсонщині, по 3 на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще 1 – на Миколаївщині.

Українська правда

війна
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