В Украине может появиться новый вид аренды жилья

В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.

Об этом рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

В основе механизма заложена ниже рыночной ставки оплаты, а все поступления арендных платежей будут направляться в револьверный фонд, из которого в дальнейшем будут строить новое жилье.

"Принцип доступной, то есть социальной, аренды базируется на том, что арендодателем выступают общины. Община, на балансе которой будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в аренду, платежи от которого будут направляться в местные бюджеты - револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью", – рассказала глава партии.

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Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого, добавила Шуляк.

В настоящее время в Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости, поэтому доступный по цене арендный жилищный фонд не сформирован. Именно поэтому государство, по словам Шуляка, четко осознает необходимость переформатировать жилищные фонды.

Необходимое для этого финансирование может быть получено в том числе за счет арестованных активов РФ за рубежом. Речь идет прежде всего об арестованных в США активах российского олигарха Константина Малофеева, но если говорить в целом, отметила Шуляк, речь идет о десятках миллиардов долларов.

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Источником для наполнения жилищного фонда для социальной аренды также может стать имущество, изъятое у граждан России и Беларуси, и коллаборантов. Кроме того, значительное количество заброшенного жилищного фонда можно модернизировать и передать в соответствующие фонды для обеспечения жилищных нужд. Средства международной технической помощи и агентств развития можно направлять для развития социального жилья, добавила председатель комитета ВР.

Она подчеркнула, что первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды в Украине уже тестируются. Так, при поддержке правительства Германии проект "Housing" во Львовской области начала международная организация по миграции (МОМ) при ООН. Программа предусматривает создание жилья для долгосрочного проживания ВПЛ на условиях доступной аренды.

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Напомним:

В начале года Кабинет Министров изменил порядок предоставления жилья внутренне перемещенным лицам для временного проживания.