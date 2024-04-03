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Графики отключений действуют в Харькове, на Криворожье - ограничения для промышленности

Среда, 3 апреля 2024, 11:54 - Артур Крыжный

В Харькове действуют графики отключений, без света - 115 тысяч потребителей. На Криворожье - ограничения для промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений с утра действуют в Харькове. Сейчас обесточены около 115 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, продлено ограничение потребления для промышленных потребителей на Криворожье.

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Впрочем, ночью энергетики включили в работу один энергоблок на тепловой электростанции, а погодные условия способствуют активной работе солнечных и ветровых электростанций.

Напомним:

Из-за непогоды в Украине обесточены 337 населенных пунктов. Больше всего отключений в Киевской области.

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Укрэнерго электроэнергия
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