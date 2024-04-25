Россияне обстреляли Никопольщину: повредили дома, газопровод и ЛЭП
Четверг, 25 апреля 2024, 09:00 -
Ночью 25 апреля российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области − повредили частные дома, газопровод и линию электропередач.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
"Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Артиллерийским огнем накрывал сам Никополь, Марганец и Красногригорьевскую общину. Загорелся газопровод. Повреждены два частных дома, теплица. Поврежден памятник. А еще − линии электропередач и столб уличного освещения", -тсказал Лысак.
Кроме того, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом.
Реклама:
По словам главы ОВА, люди не пострадали.
Реклама: