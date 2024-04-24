Украинцам выплаты 10 миллиардов на покупку жилья по программе "єВідновлення"

Сумма жилищных сертификатов, которые выдали украинцам в качестве компенсации за разрушенное жилье, превысила 10 млрд гривен. Почти половину этих средств граждане уже потратили, приобретя новое жилье.

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, общая сумма сформированных жилищных сертификатов "єВідновлення" для граждан, которые уже подали заявление на компенсацию, составляет 10 млрд гривен. Именно такую сумму согласовали в качестве выплаты, которую владельцы 5 864 сертификатов уже начали обменивать на новые квартиры или частные дома.

"Темпы выдачи жилищных сертификатов, как мы видим, растут очень существенно. Так, сертификаты на 5 млрд гривен мы выдали по состоянию на 8 февраля, а сегодня эта цифра уже в два раза выше. То есть, за 2 с половиной месяца работы сумма, которую украинцам согласовали для приобретения нового дома вместо уничтоженного, выросла вдвое", – подчеркнула Шуляк.

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Она также отметила, что по согласованным заявителям 10 млрд грн украинцы уже потратили 4,8 млрд – на покупку нового жилья.

По словам Шуляка, до сих пор не определились с тем, что именно и где будут покупать, владельцы 3 190 сертификатов, сумма которых составляет 4,7 млрд грн. При этом Шуляк напомнила - после получения сертификата в "Дії" сделку купли-продажи необходимо заключить в течение 30 дней. Если этого не сделать, то заявление на компенсацию "єВідновлення" придется подавать повторно.

Общая сумма компенсаций и за уничтоженное и за поврежденное жилье пересекла отметку в 15,5 млрд грн, добавила глава партии. Кроме целевых средств для покупки жилья, речь идет о выплатах, предназначенных для ремонта поврежденного жилья – срочного, когда повреждения незначительны (например, заменить окна), или капитального, когда нужно заменять несущие конструкции, ремонтировать крышу, потолок и т.д.

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В целом, подытожила Шуляк, цель на 2024 год – отработать 300 тыс заявлений граждан, чье жилье пострадало от российской вооруженной агрессии, что позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.

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Напомним:

Ранее Шуляк рассказывала, почему могут отказать в компенсации по программе "єВідновлення".