Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкодили будинки, газогін і ЛЕП

Уночі 25 квітня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області − пошкодили приватні будинки, газогін і лінію електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

"Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам'ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення", - сказав Лисак.

Крім того, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя.

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За словами голови ОВА, люди не постраждали.

Українська правда