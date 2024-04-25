Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкодили будинки, газогін і ЛЕП
Четвер, 25 квітня 2024, 09:00 -
Уночі 25 квітня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області − пошкодили приватні будинки, газогін і лінію електропередач.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
"Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам'ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення", - сказав Лисак.
Крім того, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя.
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За словами голови ОВА, люди не постраждали.
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