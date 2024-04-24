Патроне стал вице-президентом ЕБРР. Кто возглавил банк по Украине и Молдове

Арвид Тюркнер фото: ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о назначении Арвида Тюркнера, который сейчас занимает должность управляющего директора в Турции, новым управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Арвид Тюркнер приступит к исполнению своих обязанностей 1 мая 2024 года, базируясь в варшавском офисе. Он заменит на этом посту Маттео Патроне, который стал вице-президентом ЕБРР по банковским операциям.

"Украина является приоритетным инвестиционным направлением для ЕБРР: с начала российского вторжения в 2022 году было выделено более 4,1 миллиарда евро.

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Будущие инвестиции в военное время и в ходе восстановления будут поддержаны увеличением оплаченного капитала на 4 млрд евро, о чем акционеры ЕБРР договорились в конце прошлого года", - добавили в ЕБРР.

"Это назначение отражает важность, которую ЕБРР придает своим отношениям с Украиной, которые длятся более трех десятилетий и только усилились с началом полномасштабной войны.

"Отличное выполнение Арвидом Тюркнером своей предыдущей роли в Турции дает нам большую уверенность в том, что этот жизненно важный портфель находится в надежных руках", - заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

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Сообщается, что Арвид Тюркнер присоединился к ЕБРР в январе 2009 года из немецкого банка развития DEG в должности старшего банкира в группе финансовых учреждений в Москве. В октябре 2013 года он был повышен до должности директора по региональному развитию и заместителя руководителя московского офиса, а в апреле 2015 года возглавил ЕБРР в России.

После переезда в Лондон в начале 2017 года на должность директора по вопросам корпоративного долга, в ноябре 2017 года он был назначен на должность управляющего директора в Турции.

Экономическая правда