ЕБРР предоставил Ощадбанку кредитные гарантии на 200 миллионов евро: займы может получить бизнес

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Ощадбанку лимит портфельного механизма распределения рисков на 50 млн евро. Это даст возможность дополнительно сгенерировать 200 млн евро нового финансирования для частного сектора Украины в условиях войны.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Кредит ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска Ощадбанка по новым займам на сумму 200 млн евро частным предприятиям, работающим в Украине.

Общий объем финансирования, предоставленного благодаря подобным гарантиям ЕБРР, с начала большой войны по состоянию на конец 2023 года увеличился до около 900 млн евро.

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В банке объясняют, что гарантия ЕБРР усиливает кредитную способность Ощадбанка и позволяет ему предоставлять крайне необходимое финансирование украинским частным компаниям, которые работают в критически важных отраслях. А именно сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и фармацевтике.

"Подобные инструменты дают Ощаду возможность поддерживать бизнес даже в условиях, когда из-за объективных реалий большой войны не хватает активов для предоставления в залог. Программы распределения рисков сейчас чрезвычайно важны, ведь без кредитной поддержки предпринимательства нельзя надеяться на устойчивость украинской экономики. Займы пользуются большим спросом у наших клиентов", - прокомментировал соглашение председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов,.

США через Специальный фонд кризисного реагирования (CRSF) предоставляют покрытие риска первого убытка для частичного смягчения риска, связанного с новым финансированием.

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Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Украину до 10 млрд евро в течение следующих 5 лет.

Европейский банк реконструкции и развития в 2023 году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро.

ЕБРР увеличил капитал на 4 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины.