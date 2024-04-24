Патроне став віцепрезидентом ЄБРР. Хто очолив банк по Україні та Молдові

Арвід Тюркнер фото: ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про призначення Арвіда Тюркнера, який наразі обіймає посаду керуючого директора в Туреччині, новим керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

Арвід Тюркнер приступить до виконання своїх обов'язків 1 травня 2024 року, базуючись у варшавському офісі. Він замінить на цій посаді Маттео Патроне, який став віцепрезидентом ЄБРР з банківських операцій.

"Україна є пріоритетним інвестиційним напрямом для ЄБРР: з початку російського вторгнення у 2022 році було виділенопонад 4,1 мільярда євро. Майбутні інвестиції у воєнний час та у ході відновлення будуть підтримані збільшенням сплаченого капіталу на 4 млрд євро, про що акціонери ЄБРР домовилися наприкінці минулого року", - додали в ЄБРР. Реклама:

"Це призначення відображає важливість, яку ЄБРР надає своїм відносинам з Україною, що тривають понад три десятиліття і лише посилилися з початком повномасштабної війни.

"Відмінне виконання Арвідом Тюркнером своєї попередньої ролі в Туреччині дає нам велику впевненість у тому, що цей життєво важливий портфель знаходиться в надійних руках", - заявив перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк.

Повідомляється, що Арвід Тюркнер приєднався до ЄБРР у січні 2009 року з німецького банку розвитку DEG на посаді старшого банкіра в групі фінансових установ у Москві. У жовтні 2013 року його було підвищено до посади директора з регіонального розвитку та заступника керівника московського офісу, а у квітні 2015 року він очолив ЄБРР у Росії.

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Після переїзду до Лондона на початку 2017 року на посаду директора з питань корпоративного боргу, у листопаді 2017 року його було призначено на посаду керуючого директора в Туреччині.

Економічна правда