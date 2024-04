Несмотря на санкции США, китайские университеты получили чипы Nvidia

Китайские университеты и научно-исследовательские институты получили чипы искусственного интеллекта Nvidia через посредников, несмотря на то, что в прошлом году США расширили запрет на продажу таких технологий в Китай.

Reuters

Согласно тендерным документам, которые проверило агентство, 10 китайских компаний приобрели передовые чипы Nvidia, встроенные в серверные продукты Super Micro Computer Inc, Dell Technologies и тайваньской Gigabyte Technology Co Ltd после того, как 17 ноября США расширили эмбарго, распространив его на большее количество чипов и стран, подпадающих под правила лицензирования.

В частности, серверы содержали одни из самых современных микросхем Nvidia, согласно ранее не сообщенным тендерам, проведенным в период с 20 ноября по 28 февраля прошлого года. Хотя США запрещают Nvidia и ее партнерам продавать современные чипы в Китай, в том числе через третьих лиц, купля-продажа этих чипов не является незаконной в Китае.

В компании Nvidia отвечали, что не считают что кто-то из партнеров нарушил правила экспортного контроля. Производители серверов заявили, что они придерживаются действующего законодательства и проведут дальнейшее расследование.

Среди покупателей были Китайская академия наук, Шаньдунский институт искусственного интеллекта, Управление землетрясений провинции Хубэй, Шаньдунский и Юго-Западный университеты, технологическая инвестиционная компания, принадлежащая правительству провинции Хэйлунцзян, государственный авиационный исследовательский центр и центр космических наук.

