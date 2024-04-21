Tesla более чем на 30% снизила цену полного автопилота в своих авто

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Компания Tesla снизила цену на свое программное обеспечение помощника водителя Full Self-Driving (FSD) до 8000 долл, ранее такая услуга стоила 12000 долл.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации на сайте Tesla, клиенты теперь могут заплатить 8000 долл за функцию Full Self-Driving (FSD) или подписаться на ее использование за 99 долл в месяц.

Недавно Tesla снизила цену месячной подписки на эту функцию в США до 199 долл, одновременно предоставив каждому клиенту Tesla месячную бесплатную подписку на программное обеспечение.

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Действия компании связаны с намерением основателя, Илона Маска распространять технологию и получать с нее постоянный заработок.

Напомним:

В пятницу 19 апреля Tesla снизила цены на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США на 2 000 каждую.

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