SIPRI: Военные расходы в мире росли рекордными темпами и достигли почти $2,5 триллиона

Глобальные военные расходы достигли 2,443 триллиона долларов в 2023 году, что означает рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и то, что темпы роста были самыми высокими с 2009 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Военные расходы в мире росли девятый год. Впервые с 2009 г. военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем особенно значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

"Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности", – сказал Нань Тиан, старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

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"Государства предпочитают военную силу, но они рискуют развернуть спираль действия-реакции во все более нестабильном геополитическом ландшафте и безопасности", – добавил он.

10 крупнейших игроков в 2023 году – во главе с Соединенными Штатами, Китаем и Россией – все увеличили свои военные расходы.

Военные расходы России выросли на 24%, до 109 миллиардов долларов в 2023 году, что на 57% больше с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. В 2023 году военные расходы России составляли 16% от общих государственных расходов, а ее военное бремя (военные расходы как доля валового внутреннего продукта, ВВП) составило 5,9%.

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В 2023 году Украина была восьмой по объему расходов после резкого роста расходов на 51% до 64,8 миллиарда долларов. Это привело к военной нагрузке на Украину в 37% и составило 58% общих государственных расходов.

Военные расходы Украины в 2023 году составили 59% российских. Однако в течение года Украина также получила по меньшей мере $35 млрд. военной помощи, в том числе $25,4 млрд. от США. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы Украины составили примерно 91% российских расходов.

В 2023 году на 31 член НАТО приходилось 1,341 триллиона долларов, что равняется 55% мировых военных расходов. Военные расходы США выросли на 2,3% до 916 миллиардов долларов в 2023 году, что составляет 68% общих военных расходов НАТО. В 2023 году большинство европейских членов НАТО увеличили свои военные расходы. Их совокупная доля в НАТО составила 28%, что является самым высоким показателем за десятилетия. Остальные 4% поступили из Канады и Турции.

Через десять лет после того, как члены НАТО официально взяли на себя цель расходов 2 процентов ВВП на военные нужды, 11 из 31 члена НАТО достигли или превысили этот уровень в 2023 году – это наибольшее количество с момента принятия обязательства. Еще одна цель – направить не менее 20 процентов военных расходов на "издержки на оборудование" – достигли 28 членов НАТО в 2023 году по сравнению с 7 в 2014 году.

Из европейских стран больше росла Польша, которая сейчас занимает 14-е место в мире по военным расходам. Расходы страны составили 31,6 миллиарда долларов после роста на 75% между 2022 и 2023 годами, что является самым большим ежегодным ростом среди европейских стран.

Китай, второе в мире государство по размеру военных расходов, выделил примерно 296 миллиардов долларов на военные нужды в 2023 году, что на 6,0 процента больше, чем в 2022 году. Это было 29-е подряд рост военных расходов Китая по сравнению с прошлым годом. На Китай приходится половина общих военных расходов в Азии и Океании. Несколько соседей Китая связали увеличение собственных расходов с ростом военных расходов Китая.

В другом исследовании SIPRI говорилось, что за последние пять лет импорт оружия в Европу почти удвоился, частично – из-за полномасштабной войны в Украине, тогда как экспорт вооружений из России – сократился.

Украина же, по данным SIPRI, стала четвертым по объему крупнейшим импортером оружия и крупнейшим импортером оружия из Европы. В прошлом году институт сообщал, что Киев в 2022 году был третьим в рейтинге крупнейших глобальных импортеров вооружений.

Европейская правда