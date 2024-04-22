РФ атаковали "Шахедами" фермерское хозяйство в Одесской области

В Одесской области ночью 22 апреля россияне дронами-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства, повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Отмечается, что в ночь на 22 апреля с временно оккупированного Крыма российские войска направили по нашему региону ударные беспилотники типа "Shahed-131/136".

Однако несмотря на сбитие силами ПВО 5 "Шахедов", часть попала в фермерское хозяйство.

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"К сожалению, есть и попадания. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали", - написал Кипер.

Напомним:

В ночь на 20 апреля РФ атаковала баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья и поразила инфраструктурный объект в Одессе.

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