Чат-бот Grok стал доступен для всех премиум-подписчиков соцсети X
Соцсеть X Илона Маска открыла доступ к чат-боту Grok на базе ИИ от xAI для подписчиков премиум-уровня.
Об этом пишет Tech Crunch.
На своей странице поддержки компания сообщила, что только пользователи Premium и Premium+ могут взаимодействовать с чат-ботом в отдельных регионах.
"В прошлом году, после того, как xAI Маска анонсировал Grok, чат-бот стал доступным для пользователей Premium+ - людей, которые платят 16 долл в месяц или 168 долл в год за подписку. С последним обновлением доступ к чат-боту получили пользователи, которые платят 8 долларов в месяц.
Пользователи могут общаться с Grok в "обычном режиме" или "режиме развлечений". Как и любой другой продукт с обширной языковой моделью, Grok показывает отметки, указывающие на то, что чат-бот может давать неточные ответы", - пишет издание.
В целом X Premium имеет три уровня: Basic, Premium и Premium+.
Напомним:
Ранее миллиардер Илон Маск объявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X (бывшего Twitter).
Экономическая правда