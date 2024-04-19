Неплатників аліментів тепер зможуть мобілізувати – Мін'юст

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Батьки трьох чи більше дітей наразі мають право на відстрочку від військової служби, але, згідно з новою версією закону про мобілізацію, невдовзі за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину боржників буде позбавлено цього права.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, мобілізація для такої категорії осіб "ні в якому разі не має бути покаранням".

"Бо військова служба - це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погаcити борги. Головне - діти отримають фінансове забезпечення", - заявив Гайченко.

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Зазначається, що у разі погашення заборгованості право на відстрочку буде повернуто.

Станом на 1 березня 2024 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис документів про стягнення аліментів, додали в Мін'юсті.

За словами заступника міністра, ця кількість може змінюватися щомісяця, але не принципово. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів - пів мільйона, з яких станом на березень 16 200 осіб (3 %) - жінки.

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"Це дуже високий показник на все населення. У бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях з метою відрахування аліментів із заробітної плати (доходів), пенсій боржника перебуває 261,5 тис постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тис", - додав Гайченко.

Він зазначив, що боржники з аліментів не завжди є фінансово неспроможними.

"Однак ці люди умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги. Хоча, згідно з чинним законодавством, за несплату аліментів вони потрапляють до Єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування ТЗ, користування вогнепальною зброєю. Та навіть достатньо жорсткі обмеження не зупиняють цих людей", - заявив Гайченко.

Він уточнив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає, але це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

Зазначається, що міністерство юстиції вже обмінюється інформацією з Державною міграційною службою, виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи-боржника.

"Тобто адреси таких аліментних ухилянтів відомі. А самі виконавці можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі й кількома кліками направляти клієнт-банкам боржника", - йдеться у повідомленні.

Як це буде працювати?

Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності (18 травня), військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів, пояснили в Мін'юсті.

"Такі громадяни (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) повинні довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку.

ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість. Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо наявності або відсутності права на відстрочку", - йдеться у роз'ясненні.

У Мін'юсті додали, що цьогоріч в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму, а разом з ним і сума мінімальних аліментів.

Згідно зі статтею 182, ч. 2 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів становить не менше ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів стаонвить:

для дітей віком до 6 років - 1 281,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років - 1 598 грн.

Як визначають розміри аліментів

Враховуючи кількість дітей: на одну дитину - 1/4 від доходу; на двох - 1/3 від доходу; на трьох і більше - 1/2 від доходу.

При цьому максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів: до 6 років - 25 630 грн; від 6 до 18 років - 31 960 грн.

У Мін'юсті також зазначили, що в законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців.

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Нагадаємо:

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Ухвалення законодавчого акту підтримали 283 народні депутати.

Головна зміна в законі, порівняно з початковою версією, – виключення конкретних термінів демобілізації військовослужбовців.

Парламент доручив Кабінету міністрів унормувати питання звільнення військових зі служби і їх ротації окремим законопроєктом.

У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Закон про зміни умов мобілізації опубліковано у "Голосі України": він набуде чинності 18 травня.

Економічна правда