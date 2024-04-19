Россияне начали устанавливать противодронные сетки вокруг своих НПЗ

Российская нефтедобывающая компания "Башнефть" установила сетки против беспилотников, чтобы защитить ключевые объекты на своих НПЗ от возможного нападения со стороны Украины.

Об этом заявил глава республики Башкортостан (РФ), пишет Reuters.

Российские компании по продаже такой защиты демонстрируют на своих веб-сайтах гигантские металлические сетки, которые почти полностью покрывают здания нефтеперерабатывающих заводов со всех сторон. Они удерживаются швартовными канатами, прикрепленными к металлическим столбам, воткнутым в землю.

Радий Хабиров, глава республики Башкортостан на Урале, где базируется "Башнефть", заявил, что ведутся переговоры с министерством обороны РФ об усилении безопасности нефтеперерабатывающих заводов.

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"Мы обеспечили основные колонны (НПЗ) механическими защитными сетками, и, соответственно, работает система наблюдения", - цитирует Хабирова местное государственное информационное агентство "Башинформ".

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Напомним:

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Согласно данным аналитической компании Kpler, за 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля составлял в среднем 0,74 миллиона баррелей в день, что на 25% меньше, чем средний уровень за этот период в 2019-2023 годах.

Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавшей из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.