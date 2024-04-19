Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Россияне атаковали Одесскую область ракетами, повреждена припортовая инфраструктура

Пятница, 19 апреля 2024, 16:11 - Алексей Павлыш

Российские войска днем 19 апреля атаковали Одесскую область ракетами - есть повреждения припортовой инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован", - написал Кипер.

Он призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Реклама:

Экономическая правда

Одесса порты война
Реклама:
Материалы по теме
В Минагрополитики предлагают создать хлопковый кластер в Одесской области 16 апреля 2024, 15:15
РФ ударила по припортовой инфраструктуре в Одесской области 7 апреля 2024, 12:34
Обстрелы Одесской области остановили выгрузку зерна в портах примерно на 5 суток – УЗ 29 марта 2024, 18:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте