Россияне атаковали Одесскую область ракетами, повреждена припортовая инфраструктура
Пятница, 19 апреля 2024, 16:11 -
Российские войска днем 19 апреля атаковали Одесскую область ракетами - есть повреждения припортовой инфраструктуры.
Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован", - написал Кипер.
Он призвал оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
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Экономическая правда
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