Россияне атаковали Одесскую область ракетами, повреждена припортовая инфраструктура

Мир hardware-IT: какие компании из Украины производят высокотехнологичные продукты ЭП рассказывает об украинских технологических компаниях в направлении hardware. Некоторые из них входят в число крупнейших в Европе, другие стремятся покорить мир. Что это за компании? (укр)

Подпольный чай. Как в Украине производят российские Greenfield и "Принцесса Нури" На время известные бренды чая, которые до большой войны принадлежали россиянам, исчезли с полок украинских магазинов. Теперь они появились снова. (укр)