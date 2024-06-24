Хакеры BlackSuit подозреваются в атаке на CDK Global, которая парализовала продажи авто в США

Хакерская группа под названием BlackSuit подозревают в кибератаке на компанию-разработчика программного обеспечения для дилерских автоцентров Северной Америки CDK Global, которая парализовала продажи автомобилей в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу 21 июня группа киберпреступников требовала от CDK десятки миллионов долларов. По словам аналитика угроз из фирмы безопасности Recorded Future Аллана Лиска, за атакой на CDK стоит хакерская группа под названием BlackSuit.

При этом CDK пока не была упомянута на веб-сайте, где BlackSuit называет своих жертв вымогательства, что может указывать на то, что компания все еще ведет переговоры с группировкой или заплатила выкуп.

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В CDK сообщили, что компания планирует возобновить услуги в течение ближайших дней и сотрудничает с правоохранительными органами.

По словам Джона Клея, исследователя анализа угроз в фирме по кибербезопасности TrendMicro, BlackSuit, похоже, является группой российских и восточноевропейских хакеров, которые ранее сотрудничали с группой, известной как Royal Ransomware.

По данным Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, вредоносное программное обеспечение BlackSuit делится кодом с инструментами Royal Ransomware. Насколько эти группы состоят из одних и тех же людей, остается неясным.

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Добавляется, что группа BlackSuit специализируется на взломе систем Linux и Windows.

Экономическая правда.