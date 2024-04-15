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SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Понедельник, 15 апреля 2024, 13:58 - Артур Крыжный

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу, 13 апреля, успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 6,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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Во время запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которую использовали в 20-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Напомним:

Компания SpaceX осуществила 11 марта запуск в космос двух новых партий интернет-спутников Starlink.

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