Новости 10 апреля: Авен и Фридман выиграли суд против ЕС, российская нефть намного превышает ценовой предел

О запрете США. Администрация президента США Джо Байдена может до конца апреля ввести запрет на использование частными компаниями и гражданами США программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" (Kaspersky Lab).

О суде Авена и Фридмана. Суд Евросоюза удовлетворил иск акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене санкций, введенных против них Советом ЕС на период с февраля 2022 года по март 2023 года.

О ценах на роснефть. Российская нефть Urals торгуется со значительным превышением ценового лимита стран "Большой семерки" в 60 долларов. Это свидетельствует о значительном несоблюдении этой санкционной меры.

О торговле. Верховная Рада на заседании 10 апреля одобрила законопроект №0242 о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

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Об альтернативе Starlink. Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" будет официальным представителем британской OneWeb в Украине и сможет предоставлять услуги высокоскоростного широкополосного спутникового доступа к интернету - альтернативу Starlink.

О финпомощи. Федеральный совет Швейцарии принял решение о выделении 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 млрд долларов) на восстановление и поддержку Украины в течение следующих 12 лет - до 2036 года.

О потерях экспорта. Украина в контексте нового торгового режима может потерять около миллиарда евро в течение года. Все из-за механизма "экстренного торможения".

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