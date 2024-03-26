Терминалы Starlink просочились на черные рынки по всему миру - Bloomberg

Технология Starlink компании Илона Маска SpaceX распространяется на страны, где соглашения на использование спутниковых сервисов не заключены: например, Судан, Йемен и Южная Африка.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, речь идет о странах, где царят репрессивные, недемократические режимы: к примеру, Йемен и Судан. Как правило, это регионы с плохим качеством интернета, где есть потребность в скоростном и надежном соединении.

В Судане, пишут журналисты, более года идет гражданская война - и повстанцы используют систему Starlink для своей логистики. Ведь обычный интернет в Судане уже отсутствует несколько месяцев.

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Терминалы попадают и в Венесуэлу, которая находится под санкциями США, хотя на карте интернет-покрытия сети не указано, что в этой стране должны работать спутники.

Вот в Южной Африке торговля Starlink происходит через специальные группы в соцсетях. Продавцы предлагают купить Starlink, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование считается легальным.

Обойти запрет можно также оплатив с помощью международной карты, отмечают источники агентства. Аналогичные действия предпринимают ритейлеры во всем мире.

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Старший научный сотрудник по международным вопросам и вопросам безопасности Австралийского института Эмма Шортис прокомментировала, что такая ситуация "вызывает беспокойство, поскольку никто не несет ответственности за то, кто имеет доступ к терминалам и как они используются".

Напомним:

Россияне начали использовать терминалы Starlink компании SpaceX Илона Маска на своих позициях.

В ГУР Минобороны Украины в воскресенье подтвердили использование россиянами Starlink.

В понедельник стало известно, что Россия продолжает работать через так называемый параллельный импорт, закупая Starlink через третьи страны.

В ГУР МОУ также заявили, что Россия закупает терминалы спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска в арабских странах.

Терминалы спутниковой интернет-связи Starlink в России продают частные продавцы, которые реализуют устройства за 240-299 тысяч рублей (2600-3300 долларов).

У российских оккупантов есть проблемы со связью, несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink.

Экономическая правда.