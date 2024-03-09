Украинские удары сократили нефтеперерабатывающие мощности РФ - разведка Британии

Разведка Великобритании проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.

Об этом сообщаеться в обзоре британского Минобороны за 9 марта, передает "Европейская правда"

Как отмечает ведомство, вероятно, что нефтеперерабатывающие мощности РФ временно сократились из-за многочисленных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по всей России.

Аналитики напомнили, что 1 марта 2024 года РФ ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне роста спроса.

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"Запрет экспорта уменьшит давление на поставки и позволит России провести ремонт на своих НПЗ", – говорится в обзоре.

Впрочем, указывает разведка, ремонт, скорее всего, займет больше времени, чем обычно, поскольку западные санкции препятствуют импорту в РФ некоторых необходимых компонентов.

"Российское правительство будет особенно чувствительным к росту цен на бензин и другие товары повседневного потребления накануне президентских выборов (Владимира Путина) 15-17 марта", – резюмирует Минобороны Британии.

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Европейская правда