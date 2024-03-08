В РФ продлили запрет на публикацию нефтегазовой статистики

Правительство РФ продлило запрет на публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2025 года. Публикацию данных прекратили 26 апреля 2023 года.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Изначально запрет вводили на 11 месяцев, до 1 апреля 2024 года.

"В постановлении 2023 года приведен перечень видов продукции, по добыче которой было приостановлено распространение статистики. В перечень вошли нефтегазоводяная смесь (скважинная жидкость), нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный", - говорится в сообщении.

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Постановление также содержало дополнительный перечень видов деятельности, данные по которым перестанут публиковать в 2024 году. В этот перечень вошли добыча нефти и природного газа, добыча нефти и попутного газа, добыча природного газа и конденсата.

В постановлении от 2024 года нет информации о том, прекращена ли публикация статистики по этим параметрам.

Напомним:

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В апреле 2022 года РФ, после введения первых экономических санкций из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, засекретила данные о добыче и продаже нефти. В правительстве РФ это объясняли тем, что статистикой могут воспользоваться для оказания давления на компании и рынок в целом.

Экономическая правда