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В Одесской области атака БПЛА повредила объект инфраструктуры

Пятница, 8 марта 2024, 09:00 - Украинская правда

В Одесской области поврежден инфраструктурный объект в результате ночной атаки беспилотников "Shahed-131/136".

Источник: Силы обороны юга

Дословно: "Не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала".

Детали: Силы обороны сообщили, что подразделения противовоздушной обороны отражали волны "Шахедов" в течение трех часов. Беспилотники заходили с разных направлений и сложно маневрировали. 

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Всего на юге сбито 30 барражирующих снарядов типа "Shahed-131/136". В небе Одесской области - 18, Кировоградской - 8, по 2 на Николаевщине и Херсонщине.

Украинская правда

война инфрастуктура Одесса
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