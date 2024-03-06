Курс валют на 6 марта: гривня продолжает терять в цене

На 6 марта Нацбанк продолжил снижение курса гривни к доллару и евро, наличные курсы на "черном рынке" и в банках отреагировали соответственно.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:00 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,34 - 38,71 грн против котировок в 38,01 - 38,55 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,81- 42,10 грн против курса 41,86- 42,01 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,3943 грн, евро - 41,6463 грн (1 марта доллар - 38,3135 грн, евро - 41,5433 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,2 - 38,7 грн (курс на 5 марта - 38,15 - 38,65 грн);

Евро - 41,4 - 42,05 грн (курс на 5 марта - 41,4 - 42,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк - 38,3 - 38,8 грн;

Укрэксимбанк - 38,15 - 38,75 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,61 грн за доллар, в Ощаде - 38,65 грн, monobank - 38,6 грн.

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