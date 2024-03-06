Правительство утвердило финплан "Укрнафты" на 2024 год с чистой прибылью в 18 миллиардов

Укрнафта

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрнафты" на 2024 год: чистый доход компании планируется на уровне 118 млрд грн, чистая прибыль – 18 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также проектом финансового плана на 2024 год предусмотрено:

– 31 млрд грн налогов и сборов;

– 8,7 млрд грн дивидендов государству.

В 2023 году "Укрнафта" заработала 24 млрд грн чистой прибыли, уплатила 26 млрд грн налогов и сборов и перечисляет более 8 млрд грн дивидендов.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" уплатило в государственный бюджет первую часть дивидендов - 3,9 млрд грн.

5 февраля 2024 года Кабинет Министров установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов за 2023 год на уровне 80%. Госпредприятия могут принять решение о выплате более высоких дивидендов.

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