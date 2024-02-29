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"Укрнафта" уплатила в бюджет первую часть дивидендов на 3,9 миллиарда

Четверг, 29 февраля 2024, 12:52 - Алексей Павлыш

ПАО "Укрнафта" уплатило в государственный бюджет первую часть дивидендов - 3,9 млрд грн.

Об этом сообщил в Facebook директор компании Сергей Корецкий.

По его словам, это первая часть - всего будет уплачено более 8 млрд грн в соответствии с графиком. "Это вдвое больше, чем суммарно за 10 предыдущих лет", - написал Корецкий.

Напомним:

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ПАО "Укрнафта" за 2023 год уплатила более 25,7 млрд грн налогов.

5 февраля 2024 года Кабинет Министров установил для госпредприятий базовый норматив выплаты дивидендов за 2023 год на уровне 80%. Госпредприятия могут принять решение о выплате более высоких дивидендов.

Шесть госкомпаний должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хоздеятельности в 2023 году.

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Экономическая правда

Укрнафта бюджет
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