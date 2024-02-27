"Укрнафта" обнаружила незаконную врезку в скважину в Сумской области
В Сумской области обнаружили несанкционированную врезку в длительно не эксплуатируемую скважину.
Об этом сообщает ПАО "Укрнафта".
"Работники службы безопасности Черниговского нефтепромышленного района совместно с работниками Талалаевского цеха добычи нефти и газа во время обследования длительно не эксплуатируемых скважин обнаружили несанкционированную врезку. Она была расположена на бросовой линии скважины №19 "Матлахи" в Сумской области патрубка высотой 5 см, к которому присоединен шариковый кран диаметром 2 дюйма", – говорится в сообщении.
"Укрнафта" уже сообщила правоохранителям об обнаруженном нарушении, после чего врезка была ликвидирована.
В настоящее время устанавливаются убытки, причиненные компании, и лица, совершившие незаконную врезку.
Напомним:
Компания "Укрнафта" начала строительство трех скважин на Западе Украины. Планируемая начальная добыча нефти составит 80 тонн в сутки.