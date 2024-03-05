Учреждения здравоохранения Украины получили 300 систем хранения энергии

Минцифри

Учреждения здравоохранения в 20 областях Украины и Киеве получили 300 устройств для резервного питания. С ними медики будут продолжать работу даже во время отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Получить еще 300 систем удалось благодаря сотрудничеству с партнерами - проекту Power for Health. Всего планируем в этом году в Украину прислать 2 000 устройств. Их доставляют партиями и распределяют для объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Системы хранения энергии работают по принципу повербанков: заряжаются от электроэнергии и удерживают заряд 12–14 часов. Они обладают высокой автономностью и обеспечивают устойчивое питание при отключениях электричества.

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За время полномасштабной войны Украина уже получила более 500 систем хранения энергии, переданных в прифронтовые регионы. Устройства установили в больницах, школах, ЦНАПах и других объектах критической и социальной инфраструктуры.