Заклади охорони здоров’я України отримали 300 систем зберігання енергії

мінцифри

Заклади охорони здоров’я у 20 областях України та Києві отримали 300 пристроїв для резервного живлення. З ними медики продовжуватимуть працювати навіть під час знеструмлень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Отримати ще 300 систем вдалося завдяки співпраці з партнерами — проєкту Power for Health. Усього плануємо цьогоріч в Україну надіслати 2 000 пристроїв. Їх доставляють партіями та розподіляють для обʼєктів критичної інфраструктури", - йдеться у пвідомленні.

Системи зберігання енергії працюють за принципом повербанків: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12–14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують стійке живлення під час відключень електрики.

Реклама:

За час повномасштабної війни Україна вже отримала понад 500 систем зберігання енергії, їх передали в прифронтові регіони. Пристрої встановили в лікарнях, школах, ЦНАПах та інших об’єктах критичної й соціальної інфраструктури.