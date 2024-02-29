IT-Армия атаковала крупнейший интернет-портал в России Mail.ru

Украинская IT-Армия осуществила успешную атаку на крупнейший интернет-портал России Mail.ru, в результате чего бесплатный сервис электронной почты на нем был остановлен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Благодаря атакам кибервойск бесплатный сервис электронной почты остановился.

"Все пользователи, которые находятся вне территории рф, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к имейлу - это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", — говорится в сообщении.

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Напомним:

В Украине в прошлом году количество кибератак выросло по сравнению с 2022 годом, на 15,9% до 2543 инцидентов.