Энергетическое сообщество призывает назначить седьмого члена НКРЭКУ

Энергетическое сообщество призвало Кабинет Министров Украины срочно назначить седьмого члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в заявлении Энергетического сообщества, которое есть в распоряжении "Экономической правды".

Так, закон Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" возлагает на Кабинет Министров Украины обязанность принять решение о назначении члена регулятора из списка кандидатов, представленного Конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней, без права отклонения кандидатур.

"Несмотря на это, прошлогодний процесс отбора для назначения седьмого члена правления НКРЭКУ, начатый Конкурсной комиссией в марте 2023 года, так и не был завершен. Мы обеспокоены тем, что отсутствие назначения Кабинетом Министров отсутствующего члена правления ставит под угрозу независимость и функциональность НКРЭКУ", — отмечает Энергетическое сообщество.

Реклама:

Энергетическое общество считает, что четное количество членов совета влияет на процессы принятия решений НКРЭКУ. Кроме того, еще два члена правления планируют уйти в течение этого года.

"Если НКРЭКУ быстро не заменит своих членов, чтобы обеспечить непрерывность выполнения задач, предусмотренных европейским законодательством, это еще больше повлияет на его функциональность и доверие к будущему процессу отбора. Поэтому приглашаем вас срочно завершить прошлогодний процесс назначения в соответствии с законом о НКРЭКУ", — призывает Энергетическое сообщество.