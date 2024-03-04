Енергетичне співтовариство закликає призначити сьомого члена НКРЕКП

Енергетичне співтовариство закликало Кабінет Міністрів України терміново призначити сьомого члена Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це йдеться у заяві Енергетичного співтовариства, що є у розпорядженні "Економічної правди".

Так, закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг" покладає на Кабінет Міністрів України обов'язок прийняти рішення про призначення члена регулятора зі списку кандидатів, поданого Конкурсною комісією протягом десяти робочих днів, без права відхилення кандидатур.

"Попри це, торішній процес відбору для призначення сьомого члена правління НКРЕКП, розпочатий Конкурсною комісією в березні 2023 року, так і не був завершений. Ми стурбовані тим, що відсутність призначення Кабінетом Міністрів відсутнього члена правління ставить під загрозу незалежність і функціональність НКРЕКП", - зазначає Енергетичне співтовариство.

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Енергетичне товариство вважає, що парна кількість членів ради впливає на процеси прийняття рішень НКРЕКП. Крім того, ще два члени правління планують піти протягом цього року.

"Якщо НКРЕКП швидко не замінить своїх членів, щоб забезпечити безперервність виконання завдань, передбачених європейським законодавством, це ще більше вплине на його функціональність та довіру до майбутнього процесу відбору. Тому запрошуємо вас терміново завершити торішній процес призначення відповідно до закону про НКРЕКП", - закликає Енергетичне співтовариство.

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