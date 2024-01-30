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Регулятор остановил действие лицензий Белоцерковской ТЭЦ: ранее она принадлежала компании Жеваго

Вторник, 30 января 2024, 13:44 - Анастасия Жарикова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг остановила действие лицензий на производство тепла и электричества Белоцерковской ТЭЦ до 23 июля 2024 года.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 января, передает Укринформ.

Отмечается, что действие лицензий остановлено по обращению Белоцерковской ТЭЦ, поступившему в НКРЭКУ в начале января. 

Причиной указывается смена собственника предприятия.

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Напоминаем:

11 декабря стало известно, что городской совет Белой Церкви в начале декабря выкупил единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, которую Нацбанк забрал у Константина Жеваго за долги.

Как писала ранее ЭП, Белоцерковская ТЭЦ была поручителем по обязательствам "Финансы и Кредит" Жеваго перед НБУ по ряду кредитов.

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Белоцерковский городской совет предложил Нацбанку выкупить ТЭЦ за 298,6 млн грн, отмечает liga.net.

При этом связанная с Жеваго компания Mulready Ventures Limited пыталась заблокировать сделку в судах, но ей этого сделать не удалось - 21 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд снял запрет на продажу ТЭЦ.

У Константина Жеваго заявили, что Нацбанк продал единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ Белоцерковскому городскому совету с нарушениями.

ТЭЦ НКРЭ энергетика
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Экономическая правда
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