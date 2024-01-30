Регулятор остановил действие лицензий Белоцерковской ТЭЦ: ранее она принадлежала компании Жеваго
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг остановила действие лицензий на производство тепла и электричества Белоцерковской ТЭЦ до 23 июля 2024 года.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании 30 января, передает Укринформ.
Отмечается, что действие лицензий остановлено по обращению Белоцерковской ТЭЦ, поступившему в НКРЭКУ в начале января.
Причиной указывается смена собственника предприятия.
Напоминаем:
11 декабря стало известно, что городской совет Белой Церкви в начале декабря выкупил единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, которую Нацбанк забрал у Константина Жеваго за долги.
Как писала ранее ЭП, Белоцерковская ТЭЦ была поручителем по обязательствам "Финансы и Кредит" Жеваго перед НБУ по ряду кредитов.
Белоцерковский городской совет предложил Нацбанку выкупить ТЭЦ за 298,6 млн грн, отмечает liga.net.
При этом связанная с Жеваго компания Mulready Ventures Limited пыталась заблокировать сделку в судах, но ей этого сделать не удалось - 21 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд снял запрет на продажу ТЭЦ.
У Константина Жеваго заявили, что Нацбанк продал единый имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ Белоцерковскому городскому совету с нарушениями.