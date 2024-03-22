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Экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в 600 тысяч долларов

Пятница, 22 марта 2024, 20:04 - Анастасия Жарикова
 
Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили коррупционную схему директора частного предприятия и экс-директора одного из ГП Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель частного предприятия и его сообщник требовали деньги у представителя ООО за передачу права застройки земельного участка Минобороны. 

За это они должны были повлиять на директора госпредприятия, в ведении которого находятся земли обороны, для заключения трехстороннего договора строительства жилого комплекса.

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Неправомерная выгода составляет 600 тысяч долларов.

Преступников задержали во время получения 320 тыс долл наличными, а также договоров о праве собственности на жилую недвижимость стоимостью 280 тыс долл.

Решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также злоупотреблении влиянием.

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Экономическая правда

прокуратура корупція
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