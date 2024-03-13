В Черкасской области арестовали вертолеты и самолеты предпринимателей из Крыма, которые финансируют РФ

По ходатайству прокуроров Черкасской области суд арестовал 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В частности, были арестованы 4 вертолета Ми-2 (Ми-2) и 2 самолета АН-2 (Antonov-2).

В феврале девяти украинским предпринимателям, зарегистрированным в Крыму, сообщили о подозрении. Они занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.

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В рамках уголовного дела установили, что в собственности компании, где подозреваемые являются учредителями и конечными бенефициарами, находится ряд объектов движимого имущества.

"С целью блокирования движимых активов и предотвращения их перерегистрации на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества по ходатайству прокурора наложен арест на вертолеты и самолеты, принадлежащие обществу. Также арестовано имущество и корпоративные права предпринимателей на более 35 млн грн", - отметили в ОГП.

Следствие установило, что после аннексии полуострова Россией эти предприятия переоформили в соответствии с требованиями российского законодательства. Сейчас они осуществляют свою хозяйственную деятельность с РФ и платят налоги, финансируя страну-агрессора.

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Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд по материалам Службы безопасности конфисковал активы российского оборонного предприятия ПАО "Роствертол" на почти 5,5 миллиона долларов.