Ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі в 600 тисяч доларів
Правоохоронці викрили корупційну схему директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.
За це вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.
Неправомірна вигода становить 600 тисяч доларів.
Злочинців затримали під час отримання 320 тис дол готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис дол.
Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом.
Економічна правда