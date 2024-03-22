Ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі в 600 тисяч доларів

Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили корупційну схему директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.

За це вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

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Неправомірна вигода становить 600 тисяч доларів.

Злочинців затримали під час отримання 320 тис дол готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю 280 тис дол.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом.

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Економічна правда