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Прокуратура проводит обыски в киевском КП "Плесо"

Вторник, 12 марта 2024, 15:26 - Анастасия Жарикова

Подольская окружная прокуратура Киева 12 марта проводит обыски на территории коммунального предприятия "Плесо".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Обыски проводятся на основании постановления Подольского районного суда от 29 февраля.

Целью проведения обысков является выявление и фиксация сведений, связанных с деятельностью коммунального предприятия, а также отыскание оригиналов документов рабочего документооборота.

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В КГГА добавили, что со своей стороны коммунальное предприятие предоставляет все необходимые имеющиеся документы, способствует правоохранительным органам в проведении вышеуказанных процессуальных мероприятий и рассчитывает на объективность и беспристрастность следствия.

Экономическая правда

прокуратура Киев компании
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