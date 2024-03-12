Прокуратура проводит обыски в киевском КП "Плесо"
Вторник, 12 марта 2024, 15:26 -
Подольская окружная прокуратура Киева 12 марта проводит обыски на территории коммунального предприятия "Плесо".
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Обыски проводятся на основании постановления Подольского районного суда от 29 февраля.
Целью проведения обысков является выявление и фиксация сведений, связанных с деятельностью коммунального предприятия, а также отыскание оригиналов документов рабочего документооборота.
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В КГГА добавили, что со своей стороны коммунальное предприятие предоставляет все необходимые имеющиеся документы, способствует правоохранительным органам в проведении вышеуказанных процессуальных мероприятий и рассчитывает на объективность и беспристрастность следствия.
Экономическая правда
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