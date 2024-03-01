Дегтяревский путепровод: полиция расследует возможное хищение средств

Сотрудники Главного управления Национальной полиции начали досудебное расследование по факту возможной растраты средств на реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что начато уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств должностными лицами КГГА, КК "Киевавтодор" и подрядных организаций при выполнении работ по реконструкции путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Дегтяревской и ул. Александра Довженко.

"Согласно материалам следствия, реконструкцию Дегтяревского путепровода по заказу КК "Киевавтодор" проводит ООО "РОСТОДСТРОЙ" с привлечением аффилированных субподрядных организаций по ценам на стройматериалы значительно выше рыночных. Досудебное расследование проводит ГУ Нацполиции в г. Киеве", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавляют, что ранее журналистами программы "Наші гроші" был опубликован материал, в котором приводятся многочисленные факты завышения цен на строительные материалы, которые закупались при проведении реконструкции Дегтяревского путепровода. Общая стоимость работ составила 920 млн грн.

Напомним:

30 сентября на Шулявке в Киеве на улице Александра Довженко обвалились балки Дегтяревского путепровода.

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Балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обвалились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

Инцидент на Дегтяревском путепроводе, связанный с обвалом балок 30 сентября, не повлияет на стоимость работ, все последствия ликвидирует за свой счет подрядчик - компания "Ростдорстрой".