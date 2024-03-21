В киберзащите половины роскомпаний образовалась "дыра" после бегства 30% айтишников

В киберзащите половины российских компаний образовалась "дыра" после бегства из страны 30% айтишников. Защитить себя не могут 62% русских компаний.

Об этом сообщает российское The Moscow Times.

"Защитить себя от кибератак из-за нехватки соответствующих специалистов не могут 62% российских предприятий. Это показал опрос МТС RED, результаты которого публикует Forbes. Еще 32% компаний заявили, что у их профильных сотрудников не хватает времени для решения проблем, вызванных хакерскими атаками", — пишет издание.

Помимо дефицита кадров, сказывается и уход из России западных разработчиков в сфере кибербезопасности. Для 24% компаний импортозамещение осложняется нехваткой качественных отечественных систем защиты информации, 17% испытывают трудности из-за невозможности продления лицензий и отсутствия технической поддержки иностранных вендоров. Также 14% компаний пожаловались на недостаток финансовых возможностей для защиты от кибератак.

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31% российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планировали релокацию.