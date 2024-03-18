Несмотря на уменьшение налогоплательщиков в IT, сумма поступлений из индустрии увеличилась

Хотя в прошлом году количество налогоплательщиков в ІТ-сфере уменьшилось на 3,1%, количество налогов, которые уплатила ІТ-индустрия, выросло на 11,5%.

Об этом говорится в исследовании Digital Tiger.

Так, количество уплаченных налогов по итогам 2023 года составило 35,9 миллиарда гривен, когда за 2022 год IT-индустрия уплатила налогов на 32,2 миллиарда гривен.

В общем, в Украине насчитывается 2150 действующих ІТ-компаний и 2600 стартапов.

Реклама:

Также читайте: Конец сказки. Сокращения и пересмотр зарплат в украинской IT-индустрии стали нормой

Напомним:

В Украине по состоянию на 15 марта через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.

Реклама:

Общее количество работников 50 крупнейших ІТ-компаний Украины в течение прошлого года сократилось на 10,7 тысячи человек.