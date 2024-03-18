Все разделы
Укр / Рус

Несмотря на уменьшение налогоплательщиков в IT, сумма поступлений из индустрии увеличилась

Понедельник, 18 марта 2024, 13:10 - Артур Крыжный

Хотя в прошлом году количество налогоплательщиков в ІТ-сфере уменьшилось на 3,1%, количество налогов, которые уплатила ІТ-индустрия, выросло на 11,5%.

Об этом говорится в исследовании Digital Tiger.

Так, количество уплаченных налогов по итогам 2023 года составило 35,9 миллиарда гривен, когда за 2022 год IT-индустрия уплатила налогов на 32,2 миллиарда гривен.

В общем, в Украине насчитывается 2150 действующих ІТ-компаний и 2600 стартапов.

Реклама:

Также читайте: Конец сказки. Сокращения и пересмотр зарплат в украинской IT-индустрии стали нормой

Напомним:

В Украине по состоянию на 15 марта через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.

Реклама:

Общее количество работников 50 крупнейших ІТ-компаний Украины в течение прошлого года сократилось на 10,7 тысячи человек.

IT
Реклама:
Материалы по теме
Amazon и Google вслед за Microsoft заблокируют компаниям из РФ доступ к облачным сервисам 18 марта 2024, 10:51
Более 2600 IT-специалистов имеют бронирование через Минцифры, еще столько же – ожидают согласования 15 марта 2024, 19:59
Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в РФ 15 марта 2024, 18:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте