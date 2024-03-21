У кіберзахисті половини роскомпаній утворилася "діра" після втечі 30% айтішників

У кіберзахисті половини російських компаній утворилася "діра" після втечі з країни 30% айтішників. Захистити себе не можуть 62% російських підприємств.

Про це повідомляє російське The Moscow Times.

"Захистити себе від кібератак через нестачу відповідних фахівців не можуть 62% російських підприємств. Це показало опитування МТС RED, результати якого публікує Forbes. Ще 32% компаній заявили, що їхні профільні співробітники не мають часу для вирішення проблем, викликаних хакерськими атаками", - пише видання.

Крім дефіциту кадрів, позначається і відхід із Росії західних розробників у сфері кібербезпеки. Для 24% компаній імпортозаміщення ускладнюється нестачею якісних вітчизняних систем захисту інформації, 17% зазнають труднощів через неможливість продовження ліцензій та відсутність технічної підтримки іноземних вендорів. Також 14% компаній поскаржилися на брак фінансових можливостей захисту від кібератак.

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31% російських IT-фахівців вже переїхали в іншу країну або планували релокацію.