Жилищные сертификаты на покупку нового жилья получили уже 4,5 тысяч украинцев
Четверг, 21 марта 2024, 11:51 -
Жилищные сертификаты на покупку нового жилья вместо уничтоженного получили уже 4500 украинцев. Сумма компенсаций составила около 8 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Общая сумма гарантированной государством компенсации — почти 8 миллиардов гривен. А треть владельцев жилищных сертификатов уже приобрела новые дома общей стоимостью более 3 миллиардов гривен", — говорится в сообщении.
Средняя сумма компенсации составляет 1,8 млн. грн.
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