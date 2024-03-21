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Житлові сертифікати на купівлю нового житла отримали вже 4,5 тисячі українців

Четвер, 21 березня 2024, 11:51 - Артур Крижний

Житлові сертифікати на купівлю нового житла замість знищеного отримали вже 4500 українців. Сума компенсацій склала майже 8 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Загальна сума гарантованої державою компенсації — майже 8 мільярдів гривень. А третина власників житлових сертифікатів вже придбала нові оселі загальною вартістю більш ніж 3 мільярди гривень", - йдеться у повідомленні.

Середня сума компенсації становить 1,8 млн грн.

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Економічна правда
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