В Украине увеличат штат судей ВАКС на 60% и планируют бороться с отмыванием денег

В рамках плана Ukraine Facility с 2024 по 2027 годы в Украине начнут реформы, направленные на усиление основных антикоррупционных институтов и повышение общей эффективности антикоррупционной борьбы. Кроме того, будет создан единый реестр банковских счетов для предотвращения отмывания средств.

Об этом говорится в плане для Ukraine Facility.

Первая реформа направлена на усиление основных антикоррупционных учреждений в Украине. Для повышения институциональной способности антикоррупционных учреждений реформа предусматривает следующие шаги:

Увеличение штата САП до 15% от численности НАБУ (до 3 квартала 2024 года).

Увеличение штата судей ВАКС на 60% и аппарата суда на 40% (до 1 квартала 2025 года).

Проведение конкурса на должность нового председателя НАПК (будет внедрено до конца 2 квартала 2024 года).

Другая реформа в рамках этой программы нацелена на предотвращение отмывания средств.

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Основные шаги реформы:

Создание единого реестра банковских счетов:

Будет принят указ о создании межведомственной рабочей группы по внедрению реестра. Разработано и внедрено необходимое IT-обеспечение. Вступят в силу нормативно-правовые акты, необходимые для создания единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС. Будет приобретено и начнет функционировать необходимое программное и аппаратное обеспечение.

Согласование законодательства в сфере виртуальных активов с acquis ЕС:

Вступят в силу необходимые законодательные акты о введении регулирования рынка виртуальных активов. Будет определен режим налогообложения операций с виртуальными активами. Будет обеспечено регулирование общественных отношений, связанных с эмиссией, публичным предложением, допуском к торгам и оборотом виртуальных активов.



Реформа соответствует рекомендациям ЕС и будет внедрена до конца 4 квартала 2025 года.