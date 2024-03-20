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В Украине увеличат штат судей ВАКС на 60% и планируют бороться с отмыванием денег

Среда, 20 марта 2024, 18:35 - Артур Крыжный

В рамках плана Ukraine Facility с 2024 по 2027 годы в Украине начнут реформы, направленные на усиление основных антикоррупционных институтов и повышение общей эффективности антикоррупционной борьбы. Кроме того, будет создан единый реестр банковских счетов для предотвращения отмывания средств.

Об этом говорится в плане для Ukraine Facility.

Первая реформа направлена на усиление основных антикоррупционных учреждений в Украине. Для повышения институциональной способности антикоррупционных учреждений реформа предусматривает следующие шаги:

  • Увеличение штата САП до 15% от численности НАБУ (до 3 квартала 2024 года).
  • Увеличение штата судей ВАКС на 60% и аппарата суда на 40% (до 1 квартала 2025 года).
  • Проведение конкурса на должность нового председателя НАПК (будет внедрено до конца 2 квартала 2024 года).

Другая реформа в рамках этой программы нацелена на предотвращение отмывания средств.

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Основные шаги реформы:

  • Создание единого реестра банковских счетов:
    • Будет принят указ о создании межведомственной рабочей группы по внедрению реестра.
    • Разработано и внедрено необходимое IT-обеспечение.
    • Вступят в силу нормативно-правовые акты, необходимые для создания единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС.
    • Будет приобретено и начнет функционировать необходимое программное и аппаратное обеспечение.
  • Согласование законодательства в сфере виртуальных активов с acquis ЕС:
    • Вступят в силу необходимые законодательные акты о введении регулирования рынка виртуальных активов.
    • Будет определен режим налогообложения операций с виртуальными активами.
    • Будет обеспечено регулирование общественных отношений, связанных с эмиссией, публичным предложением, допуском к торгам и оборотом виртуальных активов.

Реформа соответствует рекомендациям ЕС и будет внедрена до конца 4 квартала 2025 года.

ЕС Украина
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