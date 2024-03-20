В Украине увеличат штат судей ВАКС на 60% и планируют бороться с отмыванием денег
Среда, 20 марта 2024, 18:35 -
В рамках плана Ukraine Facility с 2024 по 2027 годы в Украине начнут реформы, направленные на усиление основных антикоррупционных институтов и повышение общей эффективности антикоррупционной борьбы. Кроме того, будет создан единый реестр банковских счетов для предотвращения отмывания средств.
Об этом говорится в плане для Ukraine Facility.
Первая реформа направлена на усиление основных антикоррупционных учреждений в Украине. Для повышения институциональной способности антикоррупционных учреждений реформа предусматривает следующие шаги:
- Увеличение штата САП до 15% от численности НАБУ (до 3 квартала 2024 года).
- Увеличение штата судей ВАКС на 60% и аппарата суда на 40% (до 1 квартала 2025 года).
- Проведение конкурса на должность нового председателя НАПК (будет внедрено до конца 2 квартала 2024 года).
Другая реформа в рамках этой программы нацелена на предотвращение отмывания средств.
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Основные шаги реформы:
- Создание единого реестра банковских счетов:
- Будет принят указ о создании межведомственной рабочей группы по внедрению реестра.
- Разработано и внедрено необходимое IT-обеспечение.
- Вступят в силу нормативно-правовые акты, необходимые для создания единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС.
- Будет приобретено и начнет функционировать необходимое программное и аппаратное обеспечение.
- Согласование законодательства в сфере виртуальных активов с acquis ЕС:
- Вступят в силу необходимые законодательные акты о введении регулирования рынка виртуальных активов.
- Будет определен режим налогообложения операций с виртуальными активами.
- Будет обеспечено регулирование общественных отношений, связанных с эмиссией, публичным предложением, допуском к торгам и оборотом виртуальных активов.
Реформа соответствует рекомендациям ЕС и будет внедрена до конца 4 квартала 2025 года.
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