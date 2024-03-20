План Ukraine Facility: какие реформы должна выполнить Украина на пути к €50 миллиардам от ЕС

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18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.

Сам план опубликован на соответствующем сайте.

Наибольшие 5 сфер по количеству необходимых к выполнению шагов в рамках реформ:

Энергетический сектор - 17;

Человеческий капитал - 16;

Судебная система - 15;

Борьба с коррупцией - 11.

Пятое место делят три сферы, в которых предусмотрены по 10 шагов:

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Зеленый переход и охрана окружающей среды;

Агросектор;

Бизнес-среда;

Управление госфинансами.

Реформы в Плане для Ukraine Facility разделены на 3 основных блока: базовые реформы, экономические реформы, а также ключевые сектора.

1. Базовые реформы:

2. Экономические реформы:

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О финансовых рынках.

Об управлении государственными активами.

О человеческом капитале.

О бизнес-среде.

О децентрализации и региональной политике.

3. Секторальное развитие:

Об энергетическом секторе.

О транспорте.

Об агропродовольственном секторе.

О критических материалах.

О предпринимательстве, развитии МСП и перерабатывающей промышленности.

О цифровой трансформации.

О зеленом переходе и охране окружающей среды.

Всего с 2024 по 2027 год запланировано примерно 144 шага, которые Украина должна сделать, чтобы получить все 50 млрд евро по программе.

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