План Ukraine Facility: какие реформы должна выполнить Украина на пути к €50 миллиардам от ЕС
18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.
Сам план опубликован на соответствующем сайте.
Наибольшие 5 сфер по количеству необходимых к выполнению шагов в рамках реформ:
- Энергетический сектор - 17;
- Человеческий капитал - 16;
- Судебная система - 15;
- Борьба с коррупцией - 11.
Пятое место делят три сферы, в которых предусмотрены по 10 шагов:
- Зеленый переход и охрана окружающей среды;
- Агросектор;
- Бизнес-среда;
- Управление госфинансами.
Реформы в Плане для Ukraine Facility разделены на 3 основных блока: базовые реформы, экономические реформы, а также ключевые сектора.
1. Базовые реформы:
- О государственном управлении.
- Об управлении государственными финансами.
- О судебной системе.
- О борьбе с коррупцией и отмыванием средств.
2. Экономические реформы:
- О финансовых рынках.
- Об управлении государственными активами.
- О человеческом капитале.
- О бизнес-среде.
- О децентрализации и региональной политике.
3. Секторальное развитие:
- Об энергетическом секторе.
- О транспорте.
- Об агропродовольственном секторе.
- О критических материалах.
- О предпринимательстве, развитии МСП и перерабатывающей промышленности.
- О цифровой трансформации.
- О зеленом переходе и охране окружающей среды.
Всего с 2024 по 2027 год запланировано примерно 144 шага, которые Украина должна сделать, чтобы получить все 50 млрд евро по программе.
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