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План Ukraine Facility: какие реформы должна выполнить Украина на пути к €50 миллиардам от ЕС

Среда, 20 марта 2024, 18:00 - Артур Крыжный , Алексей Павлыш
 
Getty Images

18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.

Сам план опубликован на соответствующем сайте.

Наибольшие 5 сфер по количеству необходимых к выполнению шагов в рамках реформ:

  • Энергетический сектор - 17;
  • Человеческий капитал - 16;
  • Судебная система - 15;
  • Борьба с коррупцией - 11.

Пятое место делят три сферы, в которых предусмотрены по 10 шагов:

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  • Зеленый переход и охрана окружающей среды;
  • Агросектор;
  • Бизнес-среда;
  • Управление госфинансами.

Реформы в Плане для Ukraine Facility разделены на 3 основных блока: базовые реформы, экономические реформы, а также ключевые сектора.

1. Базовые реформы:

2. Экономические реформы:

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3. Секторальное развитие:

  • Об энергетическом секторе.
  • О транспорте.
  • Об агропродовольственном секторе.
  • О критических материалах.
  • О предпринимательстве, развитии МСП и перерабатывающей промышленности.
  • О цифровой трансформации.
  • О зеленом переходе и охране окружающей среды.

Всего с 2024 по 2027 год запланировано примерно 144 шага, которые Украина должна сделать, чтобы получить все 50 млрд евро по программе.

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ЕС финансы Украина
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