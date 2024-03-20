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До конца 2026 года 15 ключевых госпредприятий должны пройти корпоративную реформу

Среда, 20 марта 2024, 19:05 - Артур Крыжный

До конца 2026 года 15 ключевых ГП должны пройти корпоративную реформу и стать акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью.

Об этом говорится в ответном плане для Ukraine Facility.

Так, до конца 2024 года будет принято постановление Кабмина, которое определит какие объекты останутся в государственной собственности, а какие будут приватизированы.

В первом квартале 2025 года будет принята Дорожная карта по разграничению деятельности по выполнению специальных обязанностей для всех государственных предприятий.

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В третьем квартале того же года будет введено в действие законодательство, разграничивающее счета для ГП, связанные с исполнением специальных обязанностей, и счета для ГП, не связанные с исполнением специальных обязанностей.

До конца 2026 года будут созданы наблюдательные советы с подавляющим большинством независимых членов для 15 ключевых ГП. Кроме того, в тот же срок 15 ключевых ГП должны пройти корпоративную реформу и стать акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью.

Украина
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Экономическая правда
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