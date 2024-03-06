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Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудил с Путиным безопасность ЗАЭС

Среда, 6 марта 2024, 18:15 - Алексей Павлыш
 
фото: гросси в соцсети X

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что провел в среду в Сочи "важную" встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив вопрос оккупированной ЗАЭС и пути обеспечения ее безопасности.

Об этом Гросси сообщил в соцсети X.

"Важный обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи по ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС и других глобальных вызовов в сфере нераспространения", - написал Гросси.

Российский "Коммерсантъ" добавляет, что большая часть встречи была закрытой. Встреча длилась 50 минут.

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В Кремле отказались комментировать закрытую часть разговора.

"Мы не комментируем закрытую часть беседы",- сказал пресс-секретарь Путина Песков.

Напоминаем:

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Сообщалось, что гендиректор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 марта встретится с президентом РФ Путиным, в ходе которой, в частности, планирует узнать его видение дальнейшей работы и обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Экономическая правда

ЗАЭС атомная энергетика МАГАТЭ Россия Путин
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